BANGKOK: In Bangkok ermittelt die Polizei aktuell in einem Fall, der Parallelen zum berüchtigten Fall des Red Bull-Erbens aus dem Jahr 2012 aufweist, als Vorayuth „Boss" Yoovidhya in der Sukhumvit Road in der Innenstadt der Hauptstadt mit seinem Ferrari mit hoher Geschwindigkeit mit einem Polizisten zusammenstieß und diesen tötete.

Polizeibeamte, Sanitäter des Chulalongkorn Krankenhauses und Rettungshelfer der Ruam Kantanyu Foundatuion wurden am Freitagabend (11. März 2022) zur Somdej Prachao Taksin Bridge gerufen, wo ein Porsche mit einem Ausländer auf einem Motorrad zusammengestoßen war.

Der Motorroller – eine Yamaha Fino – des Unfallopfers lag ca. 150 Meter von dem Porsche Taycan S entfernt. Der 42-jährige Motorradfahrer, ein Ausländer namens Ahmad W., wurde mit schweren Kopfverletzungen in das Taksin Hospital eingeliefert. Seine Nationalität wurde von der Polizei noch nicht bekanntgegeben.

Der Porsche, der auf der linken Seite der Ausfahrt in Richtung Thonburi geparkt war, wies Schäden an der Front auf, die darauf hinweisen, dass er mit dem Motorradfahrer zusammengestoßen war. Unter anderem war die Windschutzscheibe eingeschlagen.

Bei dem Fahrer handelte es sich um Pornmet Songmetta oder „Pae“, 29, der dritte Sohn von General Wirachai Songmetta, ein ehemaliger stellvertretender Kommandeur der Königlich Thailändischen Polizei (RTP) und seiner Frau Jaritha. Er erlitt eine Kopfverletzung als er beim Zusammenstoß mit seinem Kopf gegen das Lenkrad geprallt war. Berichten zufolge funktionierte der Airbag nicht. Er wird wegen einer Hirnverletzung im Suksawat-Krankenhaus behandelt.

Pae ist ein leitender Angestellter von Absolute Clean Energy Co. Ltd., einem namhaften Unternehmen für erneuerbare Energien.

Nach Aussage der Polizei ist der Unfallhergang noch unklar und Bestand weiterer Ermittlungen. Bei beiden Verletzten wurden Alkoholtests angeordnet.

Der Vater des Porschefahrers, General Wirachai, wurde letztes Jahr in der Forbes-Liste als 36. reichste Person Thailands aufgeführt. Sein Vermögen wurde auf 940 Millionen US-Dollar oder fast 30 Milliarden Thai Baht geschätzt.

Im Januar geriet er in in die Mühlen der Justiz und wurde aus dem Polizeidienst entlassen.

Der Unfall erinnert an den berüchtigten Red-Bull-Fall aus dem Jahr 2012. Der Unfallverursacher und Erbe des Energydrink-Imperiums „Boss“ ist seitdem im Ausland auf der Flucht und entzieht sich seiner Festnahme.