Von: Redaktion DER FARANG | 27.02.19

NONTHABURI: Ein Computeringenieur hat auf seiner Website und in einer geschlossenen Line-Gruppe Pornos im Abonnement verkauft, hauptsächlich mit Mädchen unter 18 Jahren.

Laut dem stellvertretenden Polizeikommissar General Rungroj Saengkram wurde der 30-Jährige am Sonntag in seinem Haus in Nonthaburi mit einem Haftbefehl des Provinzgerichts Nonthaburi festgenommen. Beamte beschlagnahmten 18 Computer, Mobiltelefone und weitere Werkzeuge, die der Mann für seine Straftaten benutzt hatte. Der Verhaftete hatte seine Pornofilme an 700 Menschen verkauft, die sie sich auf der Website oder über die App Line anschauen konnten. Rungroj fügte hinzu, der Mann habe junge Mädchen dazu verleitet, Sex mit ihm zu haben. Die heimlich aufgenommenen Videoclips wurden online abgesetzt.