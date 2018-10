Von: Michael Lenz | 26.10.18

KUALA LUMPUR: Als zweiter malaysischer Bundesstaat hat Johor ein Oktoberfestverbot erteilt. Seine Regierung werde keine Oktoberfeste oder anderen Feste mit „Alkoholthema“ erlauben, sagte Osman Sapian, Regierungschef von Johor, gegenüber malaysischen Medien.

Das von der islamischen PAS regierte Bundessland Terengganu hatte bereits Anfang des Monats ein Oktoberfestverbot erlassen, obwohl laut malaysischen Medien dort überhaupt niemand die Veranstaltung eines Oktoberfestes geplant hatte. In der Hauptstadt Kuala Lumpur erlaubt Bürgermeister Nor Hisham Ahmad Dahlan Oktoberfeste, sofern sie hinter verschlossenen Gaststättentüren stattfinden. Rund 60 Prozent der Einwohner Malaysias sind Muslime. Alkohol ist im Islam verboten. Bier- und Oktoberfeste waren in den vergangenen Jahren in Malaysia immer wieder Ziel von Protesten und Terrordrohungen islamistischer Gruppen.