Von: Björn Jahner | 02.04.23

HUA HIN: Immer mehr deutschsprachige Rentner träumen vom Ruhestand in Thailand. Sie sehnen sich nach 365 Tagen Sommer im Jahr und die Freude am Müßiggang in einem luxuriösen Umfeld. Denn wer bereits zu Berufszeiten einen gehobenen Standard gewohnt war, möchte auch im Ruhestand keine Abstriche machen. Sunshine International hat diese Marktlücke entdeckt und bietet attraktive Investitionsmöglichkeiten an.

Kapitalanlage oder Altersvorsorge

Mit dem Kauf einer eigenen Poolvilla in Sunshine Prestige Hotel & Residence investiert man nicht nur in eine bloße Wohnimmobilie, sondern in ein Stück unbezahlbare Lebensqualität zu einem deutlich niedrigeren Preis als bei anderen Anbietern, weshalb besonders viele Deutsche und Schweizer ihren Ruhestand bei Sunshine International genießen.

Doch auch immer mehr jüngere Personen entscheiden sich für den Kauf einer Sunshine-Immobilie als Kapitalanlage oder Altersvorsorge. Sie vermieten ihre Immobilie so lange unter, bis sie vom Vermieter abbezahlt wurde. Wenn der Investor bereit ist, in den Ruhestand zu gehen, nimmt er die Immobilie wieder in seinen Besitz zur Eigennutzung.

Aktuell sucht Sunshine International nach einem Investor zum Kauf einer voll möblierten Poolvilla auf einem 564-qm-Grundstück im Luxus-Boutique-Projekt Sunshine Pres­tige, die er an einen Schweizer Kunden von Sunshine International untervermietet. Geboten wird der Abschluss eines langfristigen Mietvertrags mit dem Mieter. Die Gesamtinvestition beträgt 9.850.000 Baht. Der Pachtvertrag für das 465 qm große Grundstück läuft 30 plus 30 Jahre.

Amortisierung nach 20 Jahren

Die monatlichen Mieteinnahmen betragen 65.000 Baht, die monatlichen Ausgaben belaufen sich auf 15.000 Baht Verwaltungskosten, 6.500 Baht Mietprovision und 1.000 Baht Steuer. Bei monatlichen Gesamtausgaben in Höhe von 22.500 Baht kann sich der Investor jeden Monat auf einen Nettoverbleib in Höhe von 42.500 Baht freuen! Und falls der Mieter auszieht, sucht Sunshine International für den Eigentümer einen neuen Mieter. Durch die Wertsteigerung in den nächsten Jahren kann der Investor außerdem auch höhere Mieteinnahmen erwarten. Bei dauerhafter Vermietung ist die Investition in 20 Jahren amortisiert.

Sunshine Prestige Hotel & Residence wird nach der Fertigs­tellung Ende 2024 56 private Pool-Villen, 64 Apartments, Penthouses, Executive Suiten, Royal Suiten und 72 Hotelzimmer umfassen. Zu den Annehmlichkeiten gehören u.a. ein internationales Restaurant, ein Spa, ein Coiffeur, ein Swimmingpool mit Pool-Bar, ein Fitnesscenter, ein Coffee-Shop und eine Bäckerei.

Mehr erfahren Sie unter www.sunshine-residences.com.