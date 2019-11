Von: Redaktion DER FARANG | 27.11.19

WASHINGTON (dpa) - US-Außenminister Mike Pompeo will sich nicht festlegen, ob Präsident Donald Trump die vom Kongress beschlossenen Gesetze zur Unterstützung der Demokratiebewegung in Hongkong unterzeichnet.



Er wolle dem Präsidenten nicht vorgreifen, sagte Pompeo am Dienstag bei einer Pressekonferenz in Washington. Der US-Kongress hatte sich am vergangenen Mittwoch demonstrativ hinter die Demokratiebewegung in Hongkong gestellt und zwei Gesetzesentwürfe gebilligt. China hatte Trump daraufhin aufgefordert, sein Veto einzulegen, und ansonsten «harte Gegenmaßnahmen» angedroht.

Trump hat sich bislang mit Kritik an dem als brutal empfundenen Vorgehen Chinas gegen die Demokratiebewegung in Hongkong zurückgehalten. Er bemüht sich um eine Einigung mit Peking in dem seit einem Jahr anhaltenden Handelskrieg der USA mit China, die durch ein Inkrafttreten der Gesetze erschwert werden dürfte. Sollte Trump sein Veto gegen die beiden Gesetze einlegen, könnte er mit einer Zweidrittelmehrheit in beiden Kongress-Kammern überstimmt werden - das wäre ein Novum in Trumps Amtszeit.

Der US-Kongress hatte die «Menschenrechts- und Demokratieverordnung» zu Hongkong trotz heftiger Proteste und Drohungen Pekings mit nur einer Gegenstimme im Repräsentantenhaus angenommen. Der Gesetzentwurf droht unter anderem Wirtschaftssanktionen an, indem Hongkong die bisher gewährte Vorzugsbehandlung in der Wirtschafts- und Handelspolitik der USA gegenüber China entzogen werden könnte. Ein weiterer Gesetzesentwurf, der den Export unter anderem von Tränengas an Hongkongs Polizei untersagt, wurde sowohl vom Repräsentantenhaus als auch vom Senat einstimmig angenommen.