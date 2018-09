BANGKOK: Sechs Polizeibeamte wurden am Mittwoch auf einen „inaktiven Posten“ versetzt. Sie sollen einen 49-jährigen Som-Tam-Verkäufer überfallen und 50.000 Baht für seine Freilassung erpresst haben.

Nach seinen Angaben kam in der Nacht des 10. August seine 30-jährige Tochter weinend an seinen Verkaufsstand. Sie berichtete, etwa zehn Zivilpolizisten seien in ihr Haus eingedrungen. Der Mann eilte zu seinem gemieteten Haus und wollte den Durchsuchungsbeschluss sehen. Aber die Beamten weigerten sich. Stattdessen behaupteten sie, eine unbestimmte Menge an kristallinem Methamphetamin oder "Ice" gefunden zu haben - und eskortierten seine Tochter aus dem Haus. Als er der Polizei in deren Büro folgte, habe seine Tochter ohne Handschellen in einer dunklen Ecke des Erdgeschosses gesessen. Er nahm sie mit nach Hause. Später tauchten Beamte erneut auf und beschuldigte ihn, einem Flüchtling zu helfen. Wieder im Büro der Polizei, wurde ihm gesagt, er werde in einem Erpressungsfall gesucht und müsse eine Kaution von 50.000 Baht zahlen. Er zahlte aus Angst vor dem Gefängnis und aus Unkenntnis über das Gesetz, berichtete er später. Als er bei der Polizei Anzeige erstattet hatte, kam ein Inspektor, gab ihm die 50.000 Baht zurück und forderte ihn auf, das Geschehen zu vergessen. Obwohl der Verkäufer per Telefon eine Todesdrohung erhielt, blieb er bei der Anzeige.