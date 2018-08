Von: Redaktion DER FARANG | 30.08.18

PATTAYA: Polizisten sollen sich im Dienst ordentlich kleiden, keinen Mundschutz tragen und besser mit Touristen kommunizieren.

Diese Anweisung von höchster Ebene hat Pattayas Polizeichef Oberst Apichai Kroppetch an seine Beamten weitergegeben. Pattaya sei eine große touristische Stadt, und deshalb sei das Verhalten und Benehmen von Polizisten besonders wichtig. Sie sollten im Dienst stets höflich sein, die Gesetze fair umsetzen und bei Lösung der Verkehrsprobleme in der Stadt mithelfen. Als besonders wichtig erachtet Apichai die Kommunikation mit Touristen. „Thaivisa“ erinnert daran, dass der Polizeichef im letzten Jahr Haarschnitte für 400 Männer an der Polizeistation arrangiert und bei anderer Gelegenheit Fitness-Übungen für seine Beamten angeordnet hatte.