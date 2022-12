Von: Björn Jahner | 03.12.22

Foto: The Nation

PRACHINBURI: Am Freitag wurde in sozialen Netzwerken ein Videoclip von zwei Polizisten auf Motorrädern geteilt, die einen Pick-up zu einer Tankstelle im Bezirk Sri Mahosote in Prachinburi bugsierten.

Der von einem Autofahrer am Donnerstag aufgenommene Clip zeigt zwei Polizeibeamte auf Motorrädern, die den Pick-up mit ihren Füßen anschoben und zu einer Tankstelle brachten. Die Beamten der Polizeistation Sri Mahosote wurden als Pol Corporal Kritsada Kaewkla, 25, und Pol Sergeant Nattawong Rungroj, 29, identifiziert.

Phongsatorn Khongna, 26, der den Clip gepostet hat, sagte, er sei sehr beeindruckt, weil er noch nie gesehen habe, dass Polizisten auf diese Weise geholfen hätten. „Der Einsatz war bewundernswert“, lobte er.

Der Chef der Polizeistation, Oberstleutnant Krirksit Niamnat, teilte der Presse mit, er habe die beiden Beamten losgeschickt, um zu helfen, nachdem der Fahrer des Pickups die Polizei angerufen hatte, um mitzuteilen, dass er etwa 700 Meter von der Tankstelle entfernt festsitzt.

„Da die nächstgelegene Tankstelle keine Benzinkanister hatte, blieb den Polizeibeamten nichts anderes übrig, als den Pick-up zur Tankstelle zu bringen“, erklärte er.

Er sagte, dass die Menschen die Polizei unter der Nummer 191 anrufen können, wenn sie Hilfe benötigen.