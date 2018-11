Von: Björn Jahner | 06.11.18

HUA HIN: Wie Disney-Prinzessin Jasmin auf einem fliegenden Teppich sitzend oder im Upside Down House mit Plastikkühen abgelichtet, die Beamten der Touristenpolizei Hua Hin haben in den vergangenen Jahren mit auf sozialen Onlinenetzwerken veröffentlichten Fotos immer wieder für ein positives Stadtgespräch gesorgt.

Mit einer ordentlichen Prise Selbstironie beweisen sie, dass Bürokratie keineswegs unverständlich, unfreundlich oder archaisch sein muss. Im Gespräch mit den Reportern von Khaosod erklärte Senior Sgt. Maj. Yuwaret Khunnasak, dass die vier zu „Social Media Stars“ gewordenen Beamten – zwei Polizistinnen und zwei Polizisten – mit den Fotos sehenswerte Attraktionen der Region vorstellen und fördern möchten. „Wir wollen touristische Sehenswürdigkeiten wie Cafés, Restaurants und so weiter präsentieren. Es gibt so viele sehenswerte Orte in Hua Hin und wir haben lange noch nicht alle vorgestellt“, so Yuwaret. Sie fügte hinzu, dass ihre Beamten sehr sorgfältig darüber nachdenken würden, welche Attraktionen sie unterstützen möchten.