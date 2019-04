Von: Redaktion DER FARANG | 12.04.19

Foto: The Nation

SONGKHLA: Bei einem Schusswechsel im Bezirk Sabayoi wurden am Donnerstag gegen 10.30 Uhr ein Polizist und ein Aufständischer verletzt.

Die Polizei hatte einen Hinweis erhalten, dass ein gesuchter militanter Separatist sich im Dorf Long Khuan versteckt hielt. Der Mann soll für einen Bombenanschlag am 26. Dezember letzten Jahres im Bezirk Khuan Niang verantwortlich sein und am 8. Januar im Stadtteil Thepha ein Auto gestohlen haben. Als die Polizisten anrückten, eröffnete der Mann das Feuer. Später wurde er schwer verletzt aufgefunden und in das Krankenhaus Sabayoi gebracht. Bei der Schießerei verletzt wurde zudem ein Grenzschutzbeamter. Er liegt im Krankenhaus, sein Zustand soll stabil sein.