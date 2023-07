CHANTHABURI: In einem schockierenden Vorfall erschoss ein betrunkener Polizeibeamter seine Frau nach einem häuslichen Streit in ihrem Haus in Bang Ka Ja in der Provinz Chanthaburi an der Ostküste Thailands.

Die Behörden fanden das Opfer, eine Beamtin der Einwanderungsbehörde in der Provinz Rayong, leblos in einer Blutlache liegend und mit einer Schusswunde in der Stirn vor.

Die Polizei wurde von einem Nachbarn alarmiert, der den Schuss gehört hatte. Der Täter, der für seine früheren Probleme mit dem Gebrauch von Waffen bekannt war, gestand die Tat am Telefon und gab an, dass er sich über das übermäßige Reden seiner Frau geärgert habe, berichtete das thailändische Nachrichtenportal 77kaoded.

Polizeimajor Yodchai Jampathong, der stellvertretende Kommandeur der Provinzpolizei von Chanthaburi, ordnete eine gründliche Untersuchung an und forderte unbeteiligte Personen auf, den Tatort nicht zu betreten. Die Ermittlungen laufen.