Von: Redaktion DER FARANG | 08.05.19

PATTAYA: Ein Polizist schoss vier Mal auf einen 30 Jahre alten Mann, weil dieser an einem Kontrollpunkt nicht angehalten hatte.

Der 30-Jährige wurde mit Verletzungen am Bein in einem Krankenhaus behandelt. Der Mitarbeiter eines namhaften Hotels war auf dem Weg zu seinem Arbeitsplatz, als er den Checkpoint sah. Er gab auf seinem Motorrad Gas, weil er zuvor mit Freunden Yaba-Pillen geschluckt hatte und das Ergebnis eines Urintests fürchtete. Als die Polizei ihm den Weg versperrte, griff der Mann nach einem Messer. Beamte schossen in die Luft, dann gab einer vier Schüsse auf den Hotelmitarbeiter ab und traf das rechte Bein. Ein Video von „Ruk Siam News“ auf Facebook zeigt den Verwundeten, wie er mit Polizisten und Reportern sprach. Wie „Daily News“ weiter berichtet, wurde der Mann zum fünften Mal wegen einer Drogenstraftat festgenommen.