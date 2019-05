Von: Redaktion DER FARANG | 29.05.19

PHUKET: Ein in den sozialen Netzwerken geposteter Videoclip zeigt einen Polizisten, wie er seitlich von seinem Motorrad fällt. Während Netizens behaupten, der Beamte sei betrunken gewesen, beteuert der örtliche Polizeichef, sein Mitarbeiter sei krank.

Der Videoclip zeigt, wie der Polizist auf seinem Motorrad das Gleichgewicht verliert und auf den Gehweg neben der Fahrbahn fällt. Passanten eilen herbei und helfen ihm auf sein Motorrad. Der Vorfall ereignete sich auf der Thepkrasattri Road in der Nähe des Heroines-Monuments. Social-Media-Nutzer kommentieren das Video, der Polizist sei möglicherweise betrunken gewesen. Hingegen sagte der Polizeichef von Cherng Talay, Oberst Akanit Danpitaksart, der Beamte habe auf der Polizeiwache gearbeitet und sei auf dem Heimweg gewesen. Er habe Morbus Menière und das Gleichgewicht verloren. Wenn er an Morbus Menière leide und keine Medikamente nehme, sollte der Polizist nicht auf einem Motorrad am Straßenverkehr teilnehmen, kommentiert „The Thaiger“.