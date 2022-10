TRANG: Mehr als 50 Polizisten der Spezialeinheit SWAT (Special Weapons and Tactics) in der südlichen Provinz Trang sind auf der Suche nach einem ihrer eigenen Männer, nachdem dieser am Dienstag (25. Oktober 2022) in den frühen Morgenstunden bei einer Kneipenschlägerei einen Gast erschossen und zwei weitere verletzt hat, wie die thailändische Tageszeitung „Matichon“ berichtet.

Der Beschuldigte, – Pol. Sgt. Maj. Chutiphon Nakkaew (Sergeant Bird), – Leiter der Verteidigungs- und Bekämpfungseinheit der Polizeistation Ban Nong Aueang im Bezirk Palian und Assistent der SWAT-Einheit der Provinz, war laut dem „Matichon“-Bericht um 01.13 Uhr nachts sehr betrunken, als er gegen einen Stuhl trat, der einen anderen Gast, identifiziert als Chitkorn K. („Khao“), 32, an einem nahegelegenen Tisch traf.

Der wütende Gast stand auf und schubste den SWAT-Beamten, der daraufhin mit seiner 9-mm-Pistole 10 Schüsse auf ihn abgab und ihn auf der Stelle tötete.

Die beiden anderen Verletzten wurden als Ekaphot P. („Tom“), 34, Chitkorns Freund, und ein Tourist, der versehentlich getroffen wurde, identifiziert.

Die Polizei sagte, der Verstorbene sei ein Freund von Lokalpolitikern und in der Provinz bekannt.

Am Dienstagmorgen um 08.00 Uhr verbarrikadierte ein großes Team von über 50 SWAT-Beamten, darunter sowohl Uniformierte als auch Zivilpolizisten, unter der Leitung von Pol. Oberst Rattakorn Phakdiwanich, Chef der Provinzpolizei von Trang, das Büro der SWAT-Einheit im Hauptquartier der Provinzpolizei, nachdem es herausgefunden hatte, dass der Verdächtige nach der Tat ein Gewehr und eine kugelsichere Weste aus dem Waffenarsenal gestohlen hatte.

Einige Mitglieder des Teams patrouillieren in der Nähe des SWAT-Büros, während zwei weitere Gruppen die Häuser von Freunden des Verdächtigen durchsuchen, da man vermutet, dass er sich in einem von ihnen versteckt halten könnte.