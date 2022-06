Von: Redaktion DER FARANG | 12.06.22

Das Zentrale Strafgericht für Korruptions- und Fehlverhaltensfälle in Bangkok. Foto: epa/Narong Sangnak

BANGKOK: Das Zentrale Strafgericht für Korruptions- und Fehlverhaltensfälle hat einen Polizisten zu 50 Jahren Gefängnis verurteilt, weil er in einem Bangkoker Massagesalon Bestechungsgelder in Höhe von 641.000 Baht angenommen hatte.

Der namentlich nicht genannte Polizeibeamte wurde in 65 Fällen der Bestechung angeklagt, nachdem er bei illegalen Aktivitäten in dem Massagesalon in Bangkok ein Auge zugedrückt hatte.

Das Urteil wurde letzten Monat in einem Nachrichtenbulletin der Antikorruptionskommission veröffentlicht, aus dem hervorging, dass der Polizist, der der Ermittlungsabteilung des Metropolitan Police Bureau angehört, der Bestechung für schuldig befunden wurde.

Das Gericht befand den Angeklagten des Verstoßes gegen das Anti-Korruptionsgesetz für schuldig und verurteilte ihn zunächst zu 325 Jahren Gefängnis, fünf Jahre für jeden der 65 Fälle von Bestechung. Nach dem Gesetz darf er jedoch nur maximal 50 Jahre im Gefängnis verbringen.

Die Polizei führte 2016 eine Razzia in einem Entertainment durch, nachdem Hinweise eingegangen waren, dass das Etablissement Minderjährige als Sexarbeiterinnen beschäftigte. Sie fanden mehr als 120 Sexarbeiterinnen, darunter auch Ausländerinnen und Opfer von Menschenhandel, in dem Lokal. Acht von ihnen waren unter 18 Jahre alt.

Aus den beschlagnahmten Büchern ging hervor, dass Bestechungsgelder an Beamte mehrerer bekannter städtischer Polizeidienststellen gezahlt worden waren. Aus einem ging hervor, dass über 300.000 Baht an eine Reihe von Staatsbeamten gezahlt wurden, von denen einige 5.000 Baht im Monat kassierten, während andere etwa 80.000 Baht einforderten.

Dies ist eines von mehreren Malen, dass dieser Massagesalon Ärger mit den Behörden bekommen hat. Im Jahr 2017 verurteilte das Strafgericht fünf Personen zu bis zu 13 Jahren Gefängnis, weil sie Minderjährige und Migranten als Prostituierte vermittelt hatten. Der Besitzer des Unternehmens wurde im Oktober 2021 wegen angeblicher Beteiligung am Handel mit Minderjährigen verhaftet.