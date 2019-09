Polizist bedroht Polizeihelfer mit Waffe

SAMUT PRAKAN: An einem Kontrollpunkt auf der Straße Phuttharaksa zog ein Polizeicaptain seine Waffe und bedrohte damit einen Polizeihelfer.

Gegen den stellvertretenden Ermittlungsleiter der Polizeiwache Samrong Tai wird disziplinarisch und strafrechtlich ermittelt. Der Polizeihelfer hatte nachts an dem Checkpoint das Auto des Captains angehalten und an das Fenster des Pick-ups geklopft. Der Beamte in Zivil hingegen behauptet, der Polizeihelfer habe ihn beschimpft und eingeschüchtert. Mehrere Beamte kamen ihm zu Hilfe und versuchten, den wütenden Captain zu beruhigen. Er soll sich wegen des Tragens einer Waffe in der Öffentlichkeit sowie Bedrohung und Beleidigung von diensthabenden Polizisten verantworten.