Polizist an Tankstelle hinterrücks erschossen

Von: Redaktion DER FARANG | 09.02.21

SUPHAN BURI: Ein 23-jähriger Mann, der einen ranghohen Polizeibeamten an einer Tankstelle in Suphan Buri erschossen haben soll, wurde am Dienstag in einer Wohnung im Bezirk Sri Racha der Provinz Chonburi festgenommen.

Mehrere junge Leute, sechs Männer und drei Frauen, hatten am Sonntagabend an der PTT-Tankstelle an der Suang Taeng Uthonf Road Alkohol getrunken. Der 53 Jahre alte Polizist in Zivilkleidung, stellvertretender Inspektionsbeamter der Polizeistation Suphan Buri, hielt die Gruppe an, die Musik nicht zu laut aufzudrehen, und riet ihnen, nach Hause zu gehen. Da näherte sich ein Mann von hinten und schoss dem Beamten in den Nacken. Anschließend flüchteten der Schütze und seine Freunde auf Motorrädern und einem Pick-up.

Die Polizei überprüfte Überwachungsvideos und identifizierte den mutmaßlichen Schützen. Er wurde in einer Wohnung in der Provinz Chonburi aufgespürt. Die Polizei fand bei ihm eine 38er Handfeuerwaffe, vermutlich die Tatwaffe. Der Mann wurde des Mordes, des Besitzes einer nicht registrierten Waffe und des Mitführens einer Waffe an einem öffentlichen Ort angeklagt. Drei 22 bzw. 26 Jahre alte Mitglieder der Gruppe hatten sich kurz vor der Verhaftung des mutmaßlichen Täters auf der Polizeiwache Suphan Buri gestellt.