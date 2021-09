Polizist als Goldräuber überführt

PAK CHONG: Bei dem bewaffneten Mann, der am Mittwoch ein Goldgeschäft in einem Einkaufszentrum im Bezirk Pak Chong in der Nordostprovinz Nakhon Ratchasima überfiel und den Besitzer anschoss, soll es sich um einen örtlichen Polizisten handeln.

Wie thailändische Medien am bereits Freitag berichteten, nahmem die Polizei von Pak Chong und Ermittler der Provinzpolizei der Region 3 später den 25-jährigen Polizeikommandanten Anucha Boon-arak in seinem Haus im Tambon Khanong Phra desselben Bezirks fest. Bei dem Überfall soll der Täter 126 Baht Goldschmuck im Wert von etwa 3,5 Millionen Baht erbeutet haben.

Der Täter – Pol Cpl Anucha – ist auf dem Polizeirevier Pak Chong stationiert und soll die Tat bei einem Verhör gestanden haben. Nach Polizeiangaben soll er die Ermittler auch zum Beuteversteck geführt haben.

Am Mittwoch gegen 17.00 Uhr überfiel der Täter das Yaowarat-Goldgeschäft im Big-C-Einkaufszentrum in Pak Chong. Um von seine Identität zu verschleiern trug er bei der Tat die rosafarbene Uniform eines bekannten Speise-Lieferdienstes. Ihm wird zur Last gelegt, das Personal des Goldgeschäfts mit einer 9-mm-Pistole bedroht und den Besitzer angeschossen zu haben. Der 39-Jährige erlitt eine schwere Schussverletzung und befindet sich in einem kritischen Gesundheitszustand.