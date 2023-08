Polizeiklinik: Keine Privilegien für Thaksin

Von: Björn Jahner | 23.08.23

Ein Straßenschild zeigt die Einfahrt zum Police General Hospital in Bangkok, in das der ehemalige thailändische Premierminister Thaksin Shinawatra verlegt wurde. Foto: epa/Narong Sangnak

BANGKOK: Weitere Informationen wurden bekanntgegeben über die Verlegung von Thailands ehemaligen Premierminister Thaksin Shinawatra vom Bangkoker Untersuchungsgefängnis ins Police General Hospital.

Thaksin war am Dienstag mit einem Privatjet um 09.00 Uhr morgens nach Thailand aus dem Exil zurückgekehrt und wurde nach seinem Gerichtstermin in das Gefängnis eingeliefert.

Ein Arzt des Strafvollzugskrankenhauses untersuchte Thaksins Symptome und berücksichtigte seine medizinischen Behandlungsunterlagen aus ausländischen Krankenhäusern, die bei ihm Grundkrankheiten wie ischämische Kardiomyopathie, Bluthochdruck, Lungenfibrose und Spondylose diagnostizierten. Die ischämische Kardiomyopathie erfordert eine besondere Beobachtung.

Da es in der Krankenstation des Untersuchungsgefängnisses an medizinischer Ausrüstung fehlte, beschloss der Arzt, Thaksin zu seiner Sicherheit gemäß den Vorschriften der Strafvollzugsbehörde in das besser ausgestattete Police General Hospital zu verlegen, teilte das Krankenhaus am Mittwoch mit.

Die Überweisung von Gefangenen an das Polizeikrankenhaus war gemäß einer am 1. Mai 2020 unterzeichneten Vereinbarung zwischen der Strafvollzugsbehörde und der Polizei normal.



Das Police General Hospital verfüge über die geeignete medizinische Ausrüstung und genügend Personal, um die Sicherheitsmaßnahmen für die Gefangenen zu unterstützen, hieß es in einer Begründung des Krankenhauses weiter.

Reporter des thailändischen Nachrichtenportals „The Nation“, die am Mittwochmorgen das King Bhumibol's 88th Anniversary Building des Krankenhauses besuchten berichteten, dass Thaksin um 01.00 Uhr nachts zur Behandlung in den 14. Stock verlegt wurde. Sie stellten fest, dass weder Polizisten in Zivil oder Uniform noch Beamte der Strafvollzugsbehörde das Gebäude bewachten. Nur reguläres Sicherheitspersonal sei laut den Reoportern in dem 20-stöckigen Krankenhaus anwesend gewesen.

Die 14. Etage, in die Thaksin eingeliefert worden sei, ist eine spezielle Station für VIP-Patienten. Das Stockwerk hat zwei Flügel mit je sechs Zimmern für Patienten. Thaksin wurde in das Zimmer Nr. 1401, eine Suite, eingewiesen, so „The Nation“.

Der Leiter des Police General Hospital, Generalleutnant Soponrat Singhajaru, wiederum bestritt am Mittwoch, dass Thaksin in der VIP-Station im 14. Stock untergebracht worden sei. Er betonte, dass der ehemalige Premierminister keine besonderen Privilegien genießen, sondern von einem Team von sechs Ärzten intensiv überwacht werden würde.

Er behauptete, dass Thaksin in einem nicht klimatisierten Raum im 14. Stock untergebracht worden sei, in dem früher Covid-19-Patienten behandelt wurden. „Die Klimaanlage in diesem Stockwerk ist defekt, so dass zwei Ventilatoren zur Belüftung eingesetzt werden“, so der Leiter des Police General Hospital.

Er wies auch darauf hin, dass Thaksins Zimmer ebenfalls keinen guten Blick auf die Stadt habe, da die Zimmer auf dieser Seite direktes Sonnenlicht bekämen und sich tagsüber aufheizten.

Er betonte, dass die Königlich Thailändische Polizei nicht im Voraus über Thaksins Einlieferung ins Krankenhaus informiert worden sei und beteuerte, dass seine Verlegung ein Notfall gewesen sei.

Am Dienstag wurde Thaksin in das Bangkoker Untersuchungsgefängnis eingeliefert, um seine achtjährige Haftstrafe anzutreten, nachdem er am Morgen per Privatjet in sein Heimatland zurückgekehrt war. Der Oberste Gerichtshof hatte seine achtjährige Haftstrafe aufgrund der abgeschlossenen Verfahren angeordnet. Das Ministerium für Strafvollzug teilte zuvor mit, dass Thaksin, der nach 15 Jahren im Exil zurückgekehrt ist, vom ersten Tag seiner Haft an einen Antrag auf königliche Begnadigung stellen kann.