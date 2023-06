Von: Björn Jahner | 06.06.23

BANGKOK: Die Königlich Thailändische Polizei (RTP) hat klargestellt, dass frischgebackene Polizeikadetten zur Kontrolle von Menschenansammlungen eingesetzt wurden, um den Personalmangel in den Polizeistationen zu beheben und sie auf künftige Positionen vorzubereiten.

Die Angelegenheit geriet am Sonntag (4. Juni 2023) ins Rampenlicht der Öffentlichkeit, nachdem die Facebook-Seite CSI LA Beschwerden von frischen Absolventen der Unteroffiziersschulen der Polizei über verdächtige Einsätze erhalten hatte.

Beitrag von CSI LA auf Facebook. Bild: Facebook/CSI LA

Die Facebookseite berichtete, dass mehrere Kadetten in Provinzen in den zentralen und östlichen Regionen als Beamte zur Kontrolle von Menschenansammlungen eingesetzt wurden, und zwar auf der Grundlage von Befehlen, die nur vier Tage nach den allgemeinen Wahlen vom 14. Mai 2023 erteilt wurden. Kopien der Befehle wurden seitdem weithin geteilt, wobei viele Netizen ihre Besorgnis darüber zum Ausdruck brachten, dass es Anzeichen für politische Unruhen nach den Wahlen geben könnte.



Der Sprecher der RTP, Generalleutnant Achayon Kraithong, erklärte am Dienstag (6. Juni 2023), dass es in Thailand in den letzten Jahren immer mehr öffentliche Kundgebungen gegeben habe, so dass die Polizeidienststellen ihre Beamten immer häufiger zur Kontrolle von Menschenmengen einsetzen müssten.

Dies könne zu Personalengpässen in den Polizeistationen während der Kundgebungen führen, was es schwierig mache, andere polizeiliche Aufgaben wie Patrouillen, Ermittlungen, Verkehr und andere administrative Aufgaben effizient zu erfüllen.

Generalleutnant Achayon erklärte, dass die RTP solche Probleme vermeiden wolle, indem sie neu ausgebildete Kadetten als Beamte für die Kontrolle von Menschenansammlungen auf Polizeistationen in Provinzen im Großraum Bangkok und anderen Regionen einsetzt.

Diese Einsätze seien nur vorübergehend, und die Kadetten würden später, wenn sie bereit seien, auf feste Stellen in den Polizeistationen versetzt, betonte er.

Er fügte hinzu, dass die Kadetten, wenn in den betreffenden Gebieten keine politischen Kundgebungen stattfinden, mit anderen Aufgaben betraut werden, z. B. mit der Überwachung der Sicherheit bei öffentlichen Veranstaltungen oder mit Patrouillen in Gebieten mit hoher Kriminalität.

Generalleutnant Achayon fügte hinzu, dass die neuen Kadetten bei der Kontrolle von Menschenansammlungen die Möglichkeit haben, Polizeistrategien in einer Teamumgebung zu üben, sich mit speziellen Werkzeugen und Ausrüstungen vertraut zu machen und ihre Kenntnisse über rechtliche Verfahren bei Durchsuchungen, Festnahmen und der Kommunikation mit verwandten Behörden aufzufrischen.

Nach Beendigung ihrer Aufgaben können sie entweder ständige Beamte in den Polizeidienststellen oder Ausbildungsbeamte für die nächste Gruppe von Kadetten werden, fügte er hinzu.