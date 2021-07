Ein Brite feuert in einer luxuriösen Villen-Siedlung in Jomtien mehrere Schüsse in die Luft ab und zog damit ein Großaufgebot der Polizei an, die mit mehr als 50 Beamten zum Tatort ausrückte. Archivbild: Fotolia.com

PATTAYA: Am Freitag rückte die Polizei gegen 19.00 Uhr zu einer luxuriösen Villa im Palm Oasis Village nahe der Thepprasit Road Soi 9 in Jomtien aus, wo ein Brite mehre Schüsse mit einer Handfeuerwaffe in die Luft abgefeuert hatte.

Verängstigte Nachbarn riefen die Polizei um Hilfe. Bei dem Einsatz waren über 50 Beamte beteiligt, die mehrere Stunden brauchten, um den Mann festzunehmen, der nach Aussage der Ordnungshüter nicht kooperativ war.



Nach Aussage der zwei Haushälterinnen des Beschuldigten soll der 44-Jährige insgesamt vier Schüsse in die Luft abgefeuert haben. Als die Sicherheitskräfte am Tatort eintrafen, verbarrikadierte er sich in seinem Haus, was dazu führte, dass mehr als 50 Beamte und verschiedene Spezialeinheiten der Polizei zur Verstärkung angefordert wurden.



Die Nachbarn des Beschuldigten sagten aus, dass dem Vorfall ein Streit mit einer Frau vorausging, die mehrere Autos des Ausländers beschädigt haben soll. Als der Streit eskalierte soll der Mann, der zum Tatzeitpunkt unter Alkoholeinfluss stand, eine Schusswaffe gezückt und mehrere Schüsse in die Luft abgefeuert haben.



Er ergab sich erst nach mehreren Stunden und wurde auf die Wache abgeführt. Bisher hat die Polizei gegenüber der Presse keine Informationen mitgeteilt, welche Anklagen den Mann erwarten werden.