PATTAYA: Polizeichef Oberst Apichai Kroppetch hat eine deutliche Warnung an Kriminelle im Touristenzentrum ausgesprochen: "Wir werden euch verhaften – da könnt ihr sicher sein.“ Vorausgegangen war der Diebstahl von Tasche und Brieftasche eines Urlaubers.

Der Ausländer hatte seine Vespa am Einkaufszentrum The Avenue an der Second Road geparkt, als ein thailändisches Ehepaar zuschlug. Wenig später waren zwei Verdächtige in Gewahrsam, ein Mann und dessen Ehefrau aus Rayong. Wie „Manager online“ berichtet, war die Frau bereits im Jahr 2013 wegen Drogenbesitzes und Prostitution in Pattaya verhaftet worden. Der Polizeichef machte deutlich, Verbrechen gegen Touristen, ob Ausländer oder Thais, würden schnell geahndet.