Polizei zieht Mann mit Handgranate aus dem Verkehr

PATTAYA: Spürbar aufgestockt hat Pattayas Polizei ihr Aufgebot an Sicherheitskräften. Besonders in Gebieten mit hoher Touristendichte, ob in den Soid 16 oder 18 am Wongamat Beach in Naklua oder in den Entertainment-Vierteln im Süden der Stadt: Die Polizei zeigt Präsenz und sorgt dafür, dass sich Touristen sicher fühlen können.



Dass die Erhöhung der Kontrollen durchaus auch berechtigt ist, beweisen zwei Vorfälle in der Nacht von Samstag auf Sonntag, als die Sicherheitskräfte in Süd-Pattaya unabhängig voneinander zwei schwerbewaffnete Thailänder aus dem Verkehr gezogen haben.



Der erste Vorfall ereignete sich gegen 23 Uhr in der Soi Kophai. An einem Checkpoint stoppten die Beamten einen Einheimischen, der sich auffällig verhielt. Bei der Durchsuchung einer Tasche, die der Mann bei sich führte, entdeckten die Beamten eine funktionstüchtige Handgranate. Ein Bombenentschärfungsteam wurde hinzugezogen und der Mann auf die Wache abgeführt. Er sagte aus, dass er nicht wissen würde, wie die Granate in seine Tasche geraten sei.



Nicht weit entfernt vom Ort der ersten Festnahme, ging den Beamten in der Soi Bun Bunkaram 5 ein 42-jährigerins Netz. Bereits zuvor wurde die Polizei von Anwohnern darüber informiert, dass in dem Gebiet Schüsse abgefeuert wurden. Der Verdächtige befand sich hinter dem Steuer eines geparkten Pick-up-Trucks, dessen Motor lief. Da sich der Mann auffällig verhielt, durchsuchten die Beamten sein Fahrzeug und stießen auf einen geladenen Revolver unter dem Fahrersitz. Der Mann gab zu, Besitzer der Schusswaffe zu sein, beteuerte jedoch, keine Schüsse abgefeuert zu haben. Auch er wurde auf die Wache abgeführt, wo sich herausstellte, dass er keinen Waffenschein besaß.