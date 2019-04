CHIANG MAI: Die Polizei in Chiang Mai zeigt sich besorgt über aggressive Werbekampagnen von Anbietern illegaler Online-Casinos und -Sportwetten, die bewusst auf Jugendliche als Hauptzielgruppe ausgerichtet sind. So warnt Pol. Col. Thawatchai Pongwiwatanachai, dass immer mehr Jugendliche ihre Eltern bestehlen würden, um an Onlinesportwetten teilzunehmen.

Um das Problem bei der Wurzel zu packen, haben die Verbrechensbekämpfer den Kampf gegen Betreiber von Webseiten und Smartphone-Apps aufgenommen. Zuletzt traf es die Online-Spielhölle „Uefa 78“ mit Sitz im Unterbezirk Mae Hia. Bei der Razzia wurden fünf Verdächtige festgenommen, die aussagten, 600 feste Mitglieder zu zählen, die regelmäßig gegen Geldeinsätze auf Sportereignisse wetten. Weitere Einnahmen erzielte die Seite durch ein Online-Casino. Durch das illegale doch lukrative Geschäft konnten sich die Täter leisten, teure Häuser in der Innenstadt von Chiang Mai zu mieten.