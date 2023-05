BANGKOK: Die Polizei warnt vor gefälschten Unterkünften auf Facebook-Seiten und Online-Betrügern.

Am Dienstag (2. Mai 2023) warnte ein Sprecher des Cyber Crime Investigation Bureau, Colonel Krisana Pattanajaroen, vor gefälschten Unterkunfts-Facebook-Seiten. Diese Betrüger benutzen angeblich echte Fotos von Zimmern, Hotels und Villen, um sie wie echte Facebook-Seiten dieser Orte aussehen zu lassen.

Die meisten der gefälschten Facebook-Seiten zeigen Orte in berühmten Touristenorten wie Pattaya, Koh Larn, Phuket, Rayong und Chanthaburi.

Die Masche ist immer dieselbe: Sobald die Opfer ein Zimmer gebucht und Geld an die Betrüger überwiesen haben, können sie diese nicht mehr kontaktieren, da sie ihre Telefone abschalten oder die Opfer blockieren. In den letzten Wochen verzeichnete die Polizei 238 Betrugsfälle, die Schäden in Millionenhöhe verursacht haben.

Urlauber sollten vor der Online-Buchung von Zimmern oder Unterkünften unbedingt die nachstehenden Kriterien überprüfen: