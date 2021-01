Razzia in einem Pub in der Soi Regional Land 3 in Süd-Pattaya. Foto: Pattaya City Police

PATTAYA: Bereits seit mehreren Tagen verstärkt Pattayas Polizei ihre Kontrollen im Stadtgebiet, um gegen uneinsichtige Barbetreiber vorzugehen, die sich der Corona-Schließungsverordnung sowie dem Ausschankverbot für alkoholische Getränke widersetzen und ihre Etablissements heimlich für Gäste öffnen.

Nachdem die Beamten bereits in den Tagen zuvor vorwiegend im Süden des Stadtgebietes mehrere Verstöße feststellten und rechtliche Schritte gegen die beschuldigten Betreiber und Gäste einleiteten, hatten sie auch bei ihrer jüngsten Razzia in der Soi Regional Land 3 in Süd-Pattaya den richtigen Riecher. Im Visier der Ordnungshüter stand ein Pub, der trotz Corona-Schließungsverordnung geöffnet war, um alkoholische Getränke an Gäste zu verkaufen.

Die Kontrolleure betonten während ihres Einsatzes, dass sie durchaus nachvollziehen können, wie schwierig die derzeitige Situation für alle ist und dass sie auch nicht als „Spaß-Polizei“ missverstanden werden wollen. Sie appellierten an die Gesetzesbrecher zu bedenken, dass die Covid-19-Krise nur dann zügig behoben werden kann, wenn alle an einem Strang ziehen und sich kooperativ verhalten, damit Bars und andere Vergnügungseinrichtungen schnellstmöglich wieder Gäste empfangen dürfen.