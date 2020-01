Polizei verhindert Flucht von ausländischen Zechprellern

Die Polizei auf Koh Phangan hat ein ausländisches Paar festgenommen, das probierte, sich in einem Resort der Bezahlung zu entziehen. Foto: Naew Na

KOH PHANGAN: Die Zeche prellen und die Reisekasse schonen. So oder so ähnlich mag der Plan eines ausländischen Pärchens auf Koh Phangan gewesen sein, das probierte, ohne für Kost und Logis aufzukommen, das Blue Hill Beach Resort in Haad Rin unbemerkt zu verlassen und mit der nächsten Fähre von der Insel zu fliehen.

Wie so oft, machten auch die beiden Ukrainer, beide in ihren 40ern, die Rechnung ohne den Wirt bzw. ohne das aufmerksame Personal des Resorts, das anscheinend frühzeitig Lunte gerochen hatte und bei der Polizei die Festnahme des Paares ersuchte. Als die Gauner am Thong-Sala-Pier die Fähre Richtung Freiheit besteigen wollten, wartete dort schon die Polizei auf sie und hatte ein leichtes Spiel, die verdutzten Urlauber festzunehmen. Welches Strafmaß die beiden Touristen erwartet ist nicht bekannt.