Foto: The Nation

NAKHON SAWAN: Unter den wütenden Augen der Einwohner mussten in Nakhon Sawan in der Nordregion von Thailand zwei Verdächtige zur Tatnachstellung, die auf frischer Tat ertappt wurden, wie sie Langschwanzmakaken betäubten und einfingen.

Die beiden 37 und 23 Jahre alten Thailänder wurden am Donnerstag (16. Februar 2023) festgenommen, als sie versuchten, die Tiere am Wat Khao No mit Beruhigungspfeilen zu treffen. Der buddhistische Tempel im Bezirk Banphot Phisai ist eine Touristenattraktion und berühmt für seine Langschwanzmakaken.

Die Verdächtigen sollen gestanden haben, dass sie die Affen an Restaurants in den Nachbarländern verkaufen wollten, und erwarteten offenbar eine Bezahlung von bis zu 100.000 Baht pro Makaken.

Die Beamten brachten neun betäubte Makaken in einen Unterschlupf in der Nähe des Wat Khao No, doch einer erlag den Auswirkungen des Beruhigungsmittels und ein anderer wurde von einem Hund getötet. Einheimische sagten, der Hund sei zu dem Affen gelangt, weil jemand den Käfig offengelassen hatte.

Die übrigen Affen wurden schließlich am Freitagmorgen in die Freiheit entlassen.

Ein Verkäufer, der im Wat Khao No Affenfutter verkaufte, sagte, die Zahl der Makaken sei in den letzten Jahren stark zurückgegangen, weil Schmuggler diese Tiere gefangen hätten und verkauften. Manchmal würden die Elterntiere mitgenommen und die Babys dem Hungertod überlassen.

Suwan Khamenkhetkarn, eine Bewohnerin von Banphot Phisai, sagte, dass der Tempel-Berg einst mehr als 100.000 Affen beherbergte, jetzt aber wegen der Schmugglerbanden weniger als 10.000 übrig seien. Sie sagte, die Behörden sollten die Patrouillen in dem Gebiet verstärken und die Schmuggler festnehmen, bevor alle Affen verschwunden sind.