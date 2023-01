HUA HIN: Die Behörden nahmen kürzlich zwei Männer fest, die dabei ertappt wurden, wie sie ein Elefantenweibchen über die Grenze von Myanmar nach Thailand im Bezirk Huay Yang in der Provinz Prachuap Khiri Khan schmuggeln wollten.

Bei den beiden Festgenommenen handelte es sich um einen 28-jährigen Thailänder und einen 28-jährigen Myanmaren. Es wurde festgestellt, dass der thailändische Staatsbürger der Eigentümer des von den Männern benutzten Lastwagens war. Er ist dafür bekannt, dass er in der Vergangenheit Holz und Elefanten geschmuggelt hatte und war laut Aussage der Polizei bereits einschlägig vorbestraft.

Beide Männer wurden von der Polizei wegen des illegalen Überschreitens einer Staatsgrenze mit einem geschützten Wildtier und wegen illegalen Besitzes eines geschützten Wildtiers angeklagt.

Der myanmarische Staatsbürger wurde darüber hinaus wegen illegaler Einreise nach Thailand angeklagt.

In einer von der Wildlife Friends Foundation Thailand (WFFT) herausgegebenen Erklärung heißt es:

„Die Polizei und das DNP haben sich am 19. Dezember an die WFFT gewandt, um diesem unglücklichen Opfer des illegalen Wildtierhandels eine dringende Versorgung und einen sicheren Ort zu bieten. Mit den richtigen Einrichtungen, Pflegern und einem Veterinärteam waren wir in der Lage, diesem dringenden Fall in kürzester Zeit zu helfen. Unser Team von Tierpflegern und Tierärzten kümmert sich nun um den stark gestressten Elefanten.“