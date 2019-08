Von: Redaktion DER FARANG | 06.08.19

Foto: The Nation

SAMUT PRAKAN: In einem gemieteten Haus im Stadtteil Bang Phli hat die Polizei einen Chinesen festgenommen, auf dessen Konto ein Raubüberfall in dem Kings Roman Casino in Laos geht.

Er soll eine Bande von 22 Männern angeführt haben. Anfang des Jahres hatte sich der Chinese als Polizist verkleidet und Sicherheitsleute des Casinos in der Sonderwirtschaftszone Bokea unweit des Goldenen Dreiecks dazu gebracht, seine Bande in das Casino zu lassen. Die Räuber flüchteten mit Handys und Computern sowie drei Millionen Yuan. Das Bargeld hatte die Bande von Spielern erpresst. Der Chinese war am 28. März nach Thailand eingereist. Er wird jetzt nach China ausgeliefert, wo er vor Gericht gestellt wird..