Polizei untersucht Floßbrand in Kanchanaburi

Von: Redaktion DER FARANG | 07.12.20

KANCHANABURI: Die Polizei untersucht die Ursache eines Feuers, das am Samstag auf zwei Floßhäusern mit 25 Touristen auf dem Fluss Kwae Noi im Nationalpark Sai Yok entstand. Ein Floßhaus wurde bei dem Brand vollständig zerstört. Niemand wurde verletzt.

Laut Oberstleutnant Channarong Thaisuwan von der Polizeiwache Sai Yok brach das Feuer gegen 14.10 Uhr auf einem Floß mit Küche aus, als die beiden Floßhäuser - zusammengebunden und mit 25 Touristen aus Bangkok an Bord - in der Mitte des Flusses geschleppt wurden. Die Touristen auf dem ersten Floß wurden auf das zweite Floß evakuiert, dann wurden alle Urlauber sicher an Land gebracht. Der Schaden wird auf 800.000 Baht geschätzt.