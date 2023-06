BANGKOK: Die Streitkräfte und die Königlich Thailändische Polizei erörtern Sicherheitsmaßnahmen für den Fall, dass Unruhen und Gewalt ausbrechen, falls der Führer der Move-Forward-Partei, Pita Limjaroenrat, Mitte nächsten Monats nicht zum Premierminister gewählt werden sollte, so Militär- und Polizeiquellen.

Die Streitkräfte und die Polizei befürchten, dass Anhänger von Move Forward und ihrer größten Koalitionspartei, Pheu Thai, gewalttätige Proteste veranstalten könnten, wenn die von Move Forward geführte Koalition von 313 Abgeordneten nicht die Unterstützung von 63 Senatoren oder Abgeordneten anderer Parteien erhält, um Pita zum nächsten Premierminister Thailands zu wählen.

Die Koalition benötigt 63 weitere Stimmen von Senatoren oder Abgeordneten oder einer Kombination aus beiden, wenn das Repräsentantenhaus und der Senat zu einer gemeinsamen Sitzung zusammenkommen, um den 30. thailändischen Premierminister zu wählen.

Pita benötigt eine Mehrheit der Stimmen von 750 Abgeordneten und Senatoren, um zum Premierminister gewählt zu werden.

Die gemeinsame Sitzung wird voraussichtlich am 13. Juli stattfinden, teilte der stellvertretende Premierminister Wissanu Krea-ngam am 20. Juni auf einer Sitzung des geschäftsführenden Kabinetts mit.

Die 500 neu gewählten Abgeordneten werden am 3. Juli im Rahmen einer staatlichen Zeremonie vereidigt, so ein königlicher Erlass.

Der Generalsekretär des Repräsentantenhauses, Pornpit Phetcharoen, sagte am Samstag (24. Juni 2023), dass das Repräsentantenhaus nach der Zeremonie am 3. Juli seine erste Sitzung am 4. Juli einberufen wird, damit die Abgeordneten den Sprecher und zwei stellvertretende Sprecher wählen können.

Nach Aussage von Pornpit hätten sich die meisten politischen Parteien darauf geeinigt, die Sitzung am 4. Juli um 9.30 Uhr einzuberufen, um den Parlamentspräsidenten zu wählen, aber zwei oder drei politische Parteien müssten die Zeit und das Datum noch bestätigen.

Nach der Wahl des Parlamentspräsidenten muss innerhalb von 10 Tagen eine gemeinsame Sitzung der beiden Kammern abgehalten werden, um den Premierminister zu wählen.

Die Befürworter von Pita hoffen weiterhin auf die Unterstützung durch die Senatoren.

Mehrere Senatoren haben geschworen, nicht für Pita als nächsten Premierminister zu stimmen, da seine Partei gegen Artikel 112 (das Gesetz über die Majestätsbeleidigung) sei.

Quellen berichten, dass ein Treffen von Vertretern der Streitkräfte und der Polizei zu dem Schluss kam, dass die Anhänger von Move Forward und Pheu Thai vor der Wahl des Premierministers eine Kundgebung planen, womit sie den Druck auf die Senatoren erhöhen wollen.

Sie sind sich jedoch nicht sicher, ob sie sich am Tag der Wahl des Premierministers vor dem Parlament versammeln werden.

Sie haben sich darauf geeinigt, dass die Polizei an vorderster Front für die Sicherheit rund um das Parlament sorgen wird, während die drei Bataillone der Streitkräfte in Bereitschaft bleiben, um auf Anforderung der Polizei Verstärkung zu schicken.

Die Polizei wird von den Organisatoren aller Kundgebungen mit mehr als fünf Teilnehmern verlangen, dass sie eine Genehmigung einholen, bevor sie sich vor dem Parlament versammeln.

Alle Sicherheitskameras rund um das Parlament werden überprüft, um sicherzustellen, dass sie ordnungsgemäß funktionieren, falls die Polizei Bildmaterial benötigt, um rechtliche Schritte gegen Demonstranten einzuleiten, die verdächtigt werden, gegen das Gesetz zu verstoßen, so die Quellen.

Die Sicherheitsbehörden befürchten, dass landesweit Proteste ausbrechen, wenn Pita nicht genügend Stimmen erhält, um Premierminister zu werden.

Die Sicherheitsbehörden beobachten die sozialen Medien genau, um die öffentliche Meinung abzuschätzen, und werden ihre Strategie auf der Grundlage der Beiträge in den sozialen Medien anpassen.

Die Armee hat alle Soldaten in den Kasernen in der Nähe des Parlaments angewiesen, sich in Bereitschaft zu halten. Dazu gehören die Flugabwehr-Artillerie-Division, das Erste Kavallerie-Regiment und das Vierte Kavallerie-Bataillon sowie das Kommunikationsregiment.

Der Marinestützpunkt der Königlich Thailändischen Marine in Bangkok ist bereit, Verstärkung zu liefern, fügten Quellen hinzu. Bereitgehalten werden Patrouillenboote, die Sicherheitspersonal entlang des Chao-Phraya-Flusses transportieren.

Alle Auslandsreisen von Militär- und Polizeiführern wurden im Vorfeld der Wahl des nächsten thailändischen Premierministers abgesagt, damit sie die Lage beobachten können, fügten die Quellen hinzu.