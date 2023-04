PATTAYA: Am Donnerstag (6. April 2023) führte die Polizei in den Abendstunden eine Inspektion in der Soi 6 durch. Mit der Aktion wollten die Beamten verhindern, dass Minderjährige in den Bars der Gasse arbeiten oder diese betreten.

Pattayas stellvertretender Polizeichef Oberstleutnant Surachet Aneksri führte die Einsatzgruppe an, die um 19.30 Uhr durch die Soi 6 zog. Gegenüber der Presse erklärte er, dass die Aktion dazu diente, Personen unter 18 Jahren daran zu hindern, in Vergnügungslokalen zu arbeiten oder diese zu betreten, um sie vor Schaden zu bewahren.

„Da die Schulen aufgrund des Songkran-Festivals und des Schulschlusses für längere Zeit geschlossen sind, besteht ein höheres Risiko, dass Minderjährige versuchen, in solchen Einrichtungen (Bars und Nachtclubs) zu arbeiten“, sagte Oberstleutnant Surachet. „Daher ist es wichtig, dass die Einrichtungen die Gesetze und Vorschriften in Bezug auf die Beschäftigung von Minderjährigen strikt einhalten.“

Der stellvertretende Polizeichef fügte hinzu, dass Verstöße mit strengen rechtlichen Konsequenzen geahndet werden, wenn sie erwischt werden. Das gesetzliche Mindestalter für die Beschäftigung in diesen Lokalen liegt bei 18 Jahren, obwohl der Konsum und Ausschank von Alkohol erst ab 20 Jahren erlaubt ist.

Nach einer stichprobenartigen Überprüfung der Ausweise der Angestellten der Lokale stellte sich laut Oberstleutnant Surachet heraus, dass es keine minderjährigen Mitarbeiter gab. Die Polizei von Pattaya wird sich jedoch weiterhin bemühen, diesen Standard aufrechtzuerhalten.

Die Polizei hat in Zusammenarbeit mit anderen zuständigen Behörden bereits am Mittwoch (5. April 2023) mehrere Bars in der Soi 6 überprüft. Obwohl detaillierte Inspektionen stattfanden, einschließlich eingehender Befragungen des Personals und der Überprüfung der Videoüberwachung, wurden laut Oberstleutnant Surachet keine Minderjährigen oder Probleme mit der Lizenzierung entdeckt.

Die jüngsten Inspektionen sind eine Reaktion auf die landesweiten Bemühungen, den Menschenhandel, insbesondere mit Minderjährigen, zu unterbinden. Diese Bemühungen werden von dem hohen thailändischen Polizeibeamten Surachate Hakparn, besser bekannt als „Big Joke“, geleitet.

Ein aktueller Fall in Phuket, der in ganz Thailand für Schlagzeilen sorgte, veranlasste die Polizei, ihre Anstrengungen gegen die Beschäftigung Minderjähriger in Vergnügungslokalen zu verstärken.