Foto: The Nation

CHIANG MAI: Wie die Polizei in Chiang Mai mitteilte, wurden 15 mutmaßliche Drogenschmuggler in einem Feuergefecht getötet, nachdem sie am späten Mittwoch (7. Dezember 2022) von der Pha Muang Task Force abgefangen worden waren.

Sie gehörten zu einer Gruppe von 30 Personen, die von Myanmar aus in einem abgelegenen Gebiet im Bezirk Fang in der nördlichen Provinz illegal nach Thailand eingereist waren, so die Polizei.

Mitglieder der Pha Muang Task Force hatten einen von Schmugglern genutzten Weg in Doi Ang Khang beobachtet, als sie auf die Gruppe stießen, woraufhin die Schmuggler das Feuer auf die Beamten eröffneten, so die Polizei.

Das Feuergefecht dauerte etwa 10 Minuten, aber die Polizei konnte erst am Donnerstagmorgen (8. Dezember 2022) zum Tatort vordringen. Dort fanden sie 15 Leichen und 29 Rucksäcke mit Methamphetamin. Eine Waffe und eine Granate wurden ebenfalls am Tatort gefunden, so die Polizei.

Der Polizeikommandant von Chiang Mai, Generalmajor Thawatchai Pongwiwatchai, erklärte gegenüber der Presse, dass Ermittlungen eingeleitet worden seien, um die übrigen Schmuggler zu finden.

Der Befehlshaber der Pha Muang Task Force, Generalmajor Suparerk Sathapornpol, teilte mit, dass die Menge des nach Thailand geschmuggelten Methamphetamins zunehme und immer mehr Menschen dadurch getötet würden.

Er äußerte sich dazu, nachdem er zusammen mit Bezirksbeamten und Ärzten den Ort der Schießerei inspiziert hatte. Normalerweise lassen die Schmuggler ihre Drogen fallen und fliehen, wenn sie auf Mitglieder seiner Einsatztruppe treffen, sagte er.