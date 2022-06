Von: Björn Jahner | 06.06.22

PATTAYA: Die Polizei von Bang Lamung testet derzeit eine Radarkamera auf der Sukhumvit Road. Nach Aussage der Beamten soll mit dem Testlauf die Funktionsfähigkeit der Radarkontrolle sichergestellt werden, damit Geschwindigkeitsübertretungen zukünftig verhindert werden können.

Der erste Testlauf erfolgte laut Pol. Generalmajor Chakkrit Chantakham in Zusammenarbeit mit den Strafverfolgungsbehörden, Polizeibeamten aus Pattaya und Verkehrsingenieuren an der Rong Mai-keed-Kreuzung auf der Sukhumvit Road in Fahrtrichtung Chonburi.

Nach Angaben von Officer Chakkrit arbeitete die Verkehrspolizei von Bang Lamung bei dieser Aktion mit Polizeibeamten aus Pattaya zusammen. Ziel war es, die Funktionalität der Kamera zu gewährleisten und Geschwindigkeitsüberschreitungen zu verhindern, die seiner Meinung nach zu vielen Verkehrsunfällen in Pattaya, insbesondere an dieser Kreuzung, beitragen. Die Verkehrspolizei informierte, sie werde die Bürger über den Standort einer neuen Kamera informieren, bevor diese fest installiert wird.

Die Geschwindigkeitsbegrenzung in Bangkok und auf den Gemeindestraßen in der Umgebung von Pattaya liegt bei 80 km/h. Die Verkehrspolizei in Bang Lamung ist der Ansicht, dass die Kamera die Fahrer zur Vorsicht mahnen wird. Zwei weitere Kameras sollen an der Rong Mai-keed-Kreuzung und an der Mueang Pattaya School 3 installiert werden.