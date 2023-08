BANGKOK: Neun Personen, darunter acht Ausländer und ein Thailänder, wurden am vergangenen Freitag wegen des Drogen- und Waffenbesitzes festgenommen.

Die Festnahmen erfolgten im Zuge einer Razzia, die von den Behörden in einem Haus am Life Bangkok Boulevard im Bezirk Saphan Sung durchgeführt wurde. Diese Aktion wurde von den Beamten des Polizeireviers Bang Chan in Zusammenarbeit mit dem Amt für die Kontrolle von Betäubungsmitteln koordiniert. Die Razzia erfolgte, nachdem eine Beschwerde über eine vermeintliche Drogenparty in einem Haus innerhalb der Wohnsiedlung an der Kanchanapisek Road eingegangen war.

Die Polizei teilte mit, dass bei der Durchsuchung des Hauses ein Paket mit 1,71 Gramm Ketamin und 24 Tabletten Nimetazepam, auch unter dem Namen „Five-Five“ bekannt, entdeckt wurde. Nimetazepam ist ein starkes Beruhigungsmittel, dessen Besitz in Thailand illegal ist. Dieses Medikament wird häufig in Kombination mit anderen Partydrogen, u.a. Ketamin, konsumiert.

Zusätzlich zu den Betäubungsmitteln fand die Polizei auch eine 9-mm-Steyr-Handfeuerwaffe samt acht Kugeln vor Ort.

Die insgesamt neun Bewohner des Hauses wurden wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln des Typs 2 angeklagt. Diese Gruppe setzte sich aus vier Chinesen, zwei Malaysiern, einem Vietnamesen, einem Myanmaren und einem thailändischen Staatsangehörigen zusammen.

Unter den Verdächtigen befanden sich zwei chinesische Staatsbürger, denen die gültigen Aufenthaltsdokumente für Thailand fehlten. Sie wurden zusätzlich wegen illegaler Einreise angeklagt, wie die Polizei mitteilte.

Der burmesische Staatsangehörige, der laut Angaben der Polizei im Besitz der Schusswaffe war, wurde wegen des Besitzes einer nicht registrierten Feuerwaffe strafrechtlich belangt.

Ein Mitarbeiter der Wohnsiedlung, die sich in einem östlichen Vorort der Hauptstadt befindet, berichtete, dass es mehrere Beschwerden von Nachbarn über laute Musik aus dem gemieteten Haus der Verdächtigen gegeben habe.