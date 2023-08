SATTAHIP: Am Dienstag stürmte eine 30 Mann starke Einsatztruppe der Polizei eine luxuriöse Pool-Villa in der Soi 4 in Sattahip, wo einheimische Jugendliche eine ausgelassene Drogenparty gefeiert haben sollen. Die Beamten beschlagnahmten Waffen sowie Glücksspiel- und Drogenutensilien.

Die Operation wurde nach mehreren Beschwerden über eine Gruppe Jugendlicher eingeleitet, die den Verkehr blockierte, laut Musik hörte und sich rücksichtslos verhielten, berichtete das thailändische Nachrichtenportal Siam Rath.

Bei der Durchsuchung des Grundstücks und des Umfeldes der Villa wurden 23 teils sehr teure Fahrzeuge entdeckt. Im Inneren der Villa wurden 52 Jugendliche, darunter 29 Männer und 23 Frauen, auf frischer Tat bei illegalen Aktivitäten wie Glücksspiel mit hohen Einsätzen und Drogenkonsum ertappt.

Alle Personen wurden festgenommen, bevor in 7 Fahrzeugen Schusswaffen entdeckt wurden – 4 automatische 9mm, 2 Kaliber .45 und 1 Kaliber .380 Handfeuerwaffe. Außerdem wurden Glücksspielutensilien und Drogen beschlagnahmt.

Die polizeilichen Ermittlungen laufen.