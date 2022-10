Foto: The Nation

BANGKOK: Mehr als 200 chinesische Staatsangehörige wurden am Mittwoch (26. Oktober 2022) in den frühen Morgenstunden bei einer Drogenparty in Bangkoks Stadtteil Sathon festgenommen.

Die Polizei führte eine Razzia in einem Karaoke-Lokal in der Charoen Rat Road durch, nachdem sie Hinweise erhielt, dass das Lokal angeblich eine geheime Drogenparty für ausländische Touristen sowie verschiedene Arten von Glücksspielen für seine Gäste veranstaltete.

Als die Beamten das Gebäude stürmten und alle Fluchtwege blockierten, brach Panik unter den mehr als 200 Partygästen aus, die probierten, sich auf den Toiletten und in der Küche des Etablissements zu verstecken.

Lesen Sie auch: Big Joke informiert über Tod einer Chinesin

Nachdem sich die Aufregung gelegt hatte, nahm die Polizei 237 chinesische Staatsangehörige – 111 Männer und 126 Frauen –, die an der Drogenparty teilgenommen hatten, sowie 29 thailändische und kambodschanische Angestellte. Sie wurden des Drogenkonsums und der Arbeit in einem Unterhaltungslokal ohne Genehmigung beschuldigt.

Berichten zufolge fanden die Beamten in über 300 kleinen Plastiktüten verschiedene Arten von Partydrogen, darunter Ketamin, Nimetazepam und „Happy Water“, eine pulverisierte Mischung synthetischer Substanzen – darunter MDMA, Methamphetamin, Diazepam und Ketamin –, die in Getränken aufgelöst werden.

Lesen Sie auch: Nachtleben wirft Bestechungsvorwurf zurück

Die Polizei beschlagnahmte außerdem über 30 Luxusautos, die auf dem Parkplatz des Lokals geparkt wurden, während der Eigentümer des Gebäudes zur Befragung ausfindig gemacht wird.

Die Polizei prüft auch, ob die Autos mit bekannten Drogenringen in Verbindung stehen, da sie eine Beihilfe zur Geldwäsche darstellen könnten.

Anm. d. Red.: Bisher wurde nicht kommentiert, ob die Razzia in Zusammenhang mit dem Drogentod einer chinesischen Touristin in einem Bangkoker Nachtclub oder der Drogenrazia im Club One Pattaya steht, der unbehelligt von einem polizeibekannten, einflussreichen Chinesen mit langem Strafregister betrieben wurde. Parallelen zwischen allen drei Fällen sind jedoch klar erkennbar.