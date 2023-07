BANGKOK: Am Sonntag (2. Juli 2023) stürmten Beamte des Central Investigation Bureau (CIB) in den späten Abendstunden den „Madix Club“ in Ratchada in Bangkoks Bezirk Huai Khwang. Sie stellten bei ihrem Einsatz fest, dass der Club ohne Lizenz betrieben wurde, die Betriebszeiten überschritten wurden und drei Touristen unter Drogeneinfluss bewirtet wurden, was zu schweren Anklagen führte, berichtet das thailändische Nachrichtenportal Daily News.

Bei der Inspektion des Clubs wurde festgestellt, dass eine große Anzahl von Nachtschwärmern in dem Club tanzte und Alkohol konsumierte. Bevor sich die Einsatzkräfte bemerkbar machten, ordneten sie an, die Musik abzustellen, und wiesen den Club darauf hin, dass es außerhalb der legalen Öffnungszeiten betrieben wurde.

Anschließend kontrollierten die Beamten die Ausweise aller Gäste, nahmen Urinproben und kontrollierten die Lizenz des Clubs. Es stellte sich heraus, dass der Club nicht nur außerhalb der Öffnungszeiten betrieben wurde, sondern auch keine Lizenz besaß. Darüber hinaus bestätigten Urintests bei drei Touristen den Konsum illegaler Drogen, während der 56 Manager des Clubs festgenommen wurde und mit rechtlichen Konsequenzen rechnen muss.

Die vorläufigen Anklagen lauten: Betrieb ohne Genehmigung, Verkauf von Alkohol ohne Lizenz und Verkauf von Alkohol außerhalb der erlaubten Zeiten. Die drei Touristen mit positivem Drogenschnelltestergebnis werden zudem wegen Drogenmissbrauchs angeklagt.