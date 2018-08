CHIANG MAI: Die Polizei von Hang Dong in der Provinz Chiang Mai hat zwei Gebäude in der Celio-Siedlung durchsucht, in denen Chinesen über eine Website Online-Glücksspiel anboten.

Mit einem Durchsuchungsbeschluss in den Händen stürmten die Beamten die Büros und setzten sechs Chinesen fest. In einem Haus in der Nähe wurde ein 30 Jahre alter Thai verhaftet. Sie hatten gemeinsam die Webpage mm88one betrieben und hohe Einnahmen durch illegales Glücksspiel erzielt.