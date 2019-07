Von: Redaktion DER FARANG | 24.07.19

PATTAYA: Bei einer Razzia in Südpattaya sperrte ein Großaufgebot an Polizei am Dienstag kurz nach Mitternacht das Gebiet an der Soi Yensabai und Soi VC, um Motorradfahrer aus arabischen Ländern ohne Führerschein aus dem Verkehr zu ziehen.

Aus der Bevölkerung waren erneut Beschwerden über Touristen gekommen, die nachts mit ihren frisierten Motorrädern einen Höllenlärm verursachen. Die Beamten konfiszierten 20 Motorräder, an deren Auspuff manipuliert worden war oder dessen Fahrer keinen internationalen Führerschein vorweisen konnten. Wie „Pattaya Update News“ weiter berichtete, wurden auch die Vermieter mit einem Bußgeld von 2.000 Baht bestraft, weil sie Motorräder an Ausländer ohne Lizenz vermietet hatten.