Von: Redaktion DER FARANG | 29.05.19

NAKHON SAWAN: Zwei Männer aus Kanchanaburi wurden festgenommen, weil sie 4,46 Millionen Methamphetamin-Pillen (Yaba) aus dem Norden des Landes in die Zentralprovinzen schmuggeln wollten.

Die von der Polizei beschlagnahmten Drogen haben einen Wert von 1,18 Millionen Baht. Die Behörde hatte einen Hinweis erhalten, dass Drogenkuriere eine große Menge Rauschgift über die Route Chiang Rai, Lampang und Sing Buri nach Zentralthailang bringen sollten. Am Sonntag verfolgten Polizisten in der Provinz Nakhon Sawan einen Pick-up, bis dieser in der Gemeinde None Salaa in einem Straßengraben landete. Fahrer und Beifahrer flüchteten, wurden aber abends in deren Unterkunft in Kanchanaburi festgesetzt.