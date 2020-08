Polizei stellte seit 2015 rund 2500 Schlepper

WIEN: In Österreich hat die Polizei in den vergangenen fünf Jahren rund 2500 Schlepper gestellt, die Flüchtlingen illegal zur Einreise verhelfen wollten. Diese aus seiner Sicht «dramatisch hohe» Zahl nannte Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) am Donnerstag in Wien nach einem Treffen mit Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU). Beide Seiten lobten die Zusammenarbeit der Polizei in Sachen Schlepperei-Bekämpfung. Die Kooperation solle nun auch bei der Rückführung endgültig abgelehnter Asylbewerber in ihre Heimatländer ausgebaut werden. «Wenn man keine Bleibeberechtigung hat, dann muss man gehen», sagte Nehammer.

Er erinnerte an die Tragödie von Parndorf vor genau fünf Jahren. Der Tod von 71 Flüchtlingen in einem an der Autobahn nahe der ungarischen Grenze abgestellten Lastwagen sei Mahnung und Verpflichtung zugleich. Die Leichen der erstickten Männer, Frauen und Kinder aus dem Irak, Iran, Afghanistan und Syrien waren am 27. August 2015 in dem verlassenen Kühl-Lkw gefunden worden. Die vier Hauptangeklagten wurden 2019 in Ungarn zu lebenslanger Haft verurteilt.