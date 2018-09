Polizei stellt über acht Millionen Yaba-Pillen sicher

SING BURI: Die Polizei hat über acht Millionen Yaba-Pillen beschlagnahmt und am frühen Sonntagmorgen zwei Männer nach einer kurzen Verfolgungsjagd verhaftet.

Die Behörde hatte einen Hinweis auf Drogenschmuggel aus dem Norden des Landes in die Zentralprovinzen erhalten und auf der Straße 4036 im Bezirk Bang Rachan eine Straßensperre errichtet. Zwei Pick-ups näherten sich dem Kontrollpunkt und rasten davon. Bei der Verfolgungsjagd verlor ein Fahrer die Kontrolle über seinen Wagen. Zwei Männer im Alter von 24 und 30 Jahren wurden festgenommen. Der andere Pick-up mit Bangkoker Kennzeichen wurde verlassen in der Nähe eines Tempels im Unterbezirk Sing gefunden. Der Fahrer war geflohen. In dem anderen Eintonner stießen die Beamten auf 52 große Plastiktüten mit insgesamt 8,84 Millionen Yaba-Pillen. Die Polizei schätzt den Straßenwert der Drogen auf 884 Millionen Baht. Einer der Fahrer sagte aus, er habe zwei Millionen Baht für den Transport von Tak nach Ayutthaya erhalten und seinem Helfer 500.000 Baht versprochen. Laut der Polizei war die Festnahme das Ergebnis einer längeren Untersuchung nach der früheren Beschlagnahme von 11,8 Millionen Yaba-Pillen in der Provinz Ende Juli dieses Jahres.