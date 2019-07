Von: Redaktion DER FARANG | 15.07.19

BANGKOK: Die Touristenpolizei hat einen 35-jährigen Mann verhaftet, der auf dem Flughafen Suvarnabhumi Passagiere bestohlen hatte.

Der Dieb wurde in seiner Unterkunft an der Seri Thai Soi 44 festgesetzt. Er hatte am 24. Juni die schwarze Reisetasche eines Japaners an sich genommen. Am 6. Juli erließ das Gericht in Samut Prakan einen Haftbefehl. Der japanische Urlauber hatte im vierten Geschoss des Airports auf seinen Rückflug nach Japan gewartet. Er hatte sein Gepäck unter einen Sitz geschoben und schlief ein. Das Video einer Überwachungskamera zeigte, wie der Thai seine Tasche als Tarnung benutzte und die Reisetasche des Touristen an sich nahm. Darin befanden sich 200.000 Yen, ein Handy, ein Notebook sowie wertvolle Dokumente. Der Dieb ging zu den Toiletten, zog sich dort um und verließ den Flughafen. Die Reisetasche beschwerte er mit Steinen und warf sie in einen Kanal.