KUALA LUMPUR (dpa) - Bei der Durchsuchung von Immobilien des früheren malaysischen Premierministers Najib Razak hat die Polizei umgerechnet fast 25 Millionen Euro Bargeld sichergestellt.

Das Geld fand sich in drei Dutzend Koffern und Handtaschen, die bereits vergangene Woche beschlagnahmt worden waren. Insgesamt handelt es sich dabei um Scheine und Münzen in 26 verschiedenen Währungen, wie die Polizei am Freitag in der Hauptstadt Kuala Lumpur mitteilte.

Insgesamt hatte die Polizei bei den Durchsuchungen Hunderte Koffer und Handtaschen mitgenommen, größtenteils Luxusmarken. Der Wert von zahlreichen Schmuckgegenständen und Uhren werde derzeit noch ermittelt, hieß es. Die Regierung des neuen Premierministers Mahathir Mohamad hat inzwischen gegen Najib und seine Ehefrau ein Ausreiseverbot verhängt. Der langjährige Regierungschef war in diesem Monat bei einer Parlamentswahl überraschend abgewählt worden.

Najib steht seit längerer Zeit im Zentrum eines Korruptionsskandals, der auch zu seinem Machtverlust beigetragen haben dürfte. Ihm wird vorgeworfen, während seiner Amtszeit aus einem Staatsfonds mehr als 3,7 Milliarden Euro zweckentfremdet zu haben. Mehr als eine halbe Milliarde landeten demnach auf einem Konto, das ihm selbst gehört. Der 64-Jährige weist alle Anschuldigungen zurück.