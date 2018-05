Written by: Redaktion DER FARANG

Kristallines Methamphetamin, in Thailand „Ice“ genannt. Foto: Fotolia.com

CHIANG RAI: Die Polizei hat am Dienstag eine 29 Jahre alte Frau festgenommen und in deren Kühlfahrzeug 860 Kilogramm Crystal Methamphetamin oder „Ice“ beschlagnahmt.

Die Behörde hatte einen Hinweis auf einen Drogentransport im Grenzgebiet zu Myanmar erhalten und einen Kontrollpunkt aufgebaut. Es näherten sich ein Pick-up und das Kühlfahrzeug, gefahren von der Frau aus Chiang Mai. Die Polizei setzte zur Verfolgung an und stoppte die Fahrerin. Die 860 Kilogramm Crystal Meth waren in 32 Rucksäcken verstaut. Ein zweites Polizeiteam verfolgte den Pick-up, dessen Fahrer schließlich anhielt und in der Dunkelheit flüchtete. Die Beamten identifizierten ihn als einen 29-Jährigen aus Chiang Mai. Die Drogen sollten nach Chiang Mai geliefert werden.