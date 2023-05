PATTAYA: Nachdem die Polizei einen Hinweis erhalten hatte, dass eine Gruppe Inder in einem bekannten Hotel in Jomtien einen Tagungsraum gemietet hatte, um dort dem illegalen Glücksspiel zu frönen, führten die Beamten am Montag (1. Mai 2023) in den frühen Morgenstunden eine Razzia durch und nahmen mehr als 80 Personen fest, berichtet das lokale Nachrichtenportal Pattaya Message.

Der Hinweis führte die Beamten ins Asia Hotel in der Pratumnak Road Soi 4, wo eine indische Gruppe einen Tagungsraum angemietet und diesen mit Glücksspielmobiliar wie Baccara- und Blackjack-Tische ausgestattet hatte. Dem Personal des Hotels wurde der Zutritt zum Saal verboten, während sich in dem illegal eingerichteten Kasino auf Zeit mehr als 80 indische Touristen dem illegalen Glücksspiel betätigten.

Als die Polizei sich Zugang zu dem Saal verschaffte, probierten die Glücksspieler zu fliehen, jedoch ohne Erfolg, da das Gebäude bereits von den Beamten umstellt war. Aufgegriffen wurden 83 Inder, 4 Burmesen und 6 Thailänder.

Beschlagnahmt wurden 4 Bakkarat-Tische, 3 Blackjack-Tische, 25 Kartensets, 209.215.000 Jetons, ausländisches Bargeld, 8 Überwachungskameras, 92 Mobiltelefone, mehrere Notebooks, Shisha-Pfeifen ein Kreditbuch und weitere Artikel.

Laut Aussage der Beamten hatten die Inder eine Art „Glücksspielreise“ nach Thailand einschließlich Flug, Übernachtung, Transfers und Verpflegung gebucht. Als Organisatorin soll eine 32-jährige Thailänderin festgenommen worden sein. Die Ermittlungen laufen.