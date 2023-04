Polizei sperrt Khao San Road wegen Überfüllung

Foto: The Nation

BANGKOK: Die Polizei hat am Donnerstag (13. April 2023) um 20.00 Uhr die Khao San Road für Songkran-Besucher gesperrt, nachdem sie festgestellt hatte, dass auf der beliebten Partymeile die Gefahr einer gefährlichen Überfüllung bestand.

Bis zu 40.000 thailändische und ausländische Feiernde nahmen am ersten Tag des Songkran-Festes an der Wasserschlacht in Bangkoks Zentrum für Rucksacktouristen teil.

Als die Menschenmenge am Abend immer größer wurde, wurde die Polizei angewiesen, die Straße abzusperren und weitere Besucher am Betreten der Straße zu hindern, um die Staus in dem Gebiet zu verringern.

Die Behörden hatten für die ersten Songkran-Feierlichkeiten seit der Aufhebung der Covid-19-Beschränkungen einen großen Besucherandrang in Khao San erwartet.

Die örtlichen Unternehmen rechnen mit 30.000 bis 40.000 Thais und Ausländern, die die Straße während des Songkran-Festes täglich besuchen.

Die Khao San Road ist nur 400 Meter lang und hat an beiden Enden Ein- und Ausgänge sowie mehrere kleine Gassen, die von der Straße abgehen.

Nach einer tödlichen Massenpanik in Südkorea im vergangenen Jahr ist die Besorgnis über die potenziellen Gefahren einer Überfüllung bei großen öffentlichen Veranstaltungen groß.

Die Tragödie von Itaewon, bei der 156 Menschen starben und 172 verletzt wurden, ereignete sich, nachdem mehr als 100.000 Partygänger und Touristen während der Halloween-Feierlichkeiten am 29. Oktober 2022 in einer engen Gasse des Seouler Ausgehviertels zusammengestoßen waren.

Der Khao San wurde wegen der Wasserschlachten bis Samstag von 12.00 bis 20.00 Uhr für den Autoverkehr gesperrt.

Nachtschwärmer können heute und morgen noch an der Songkran-Party auf der Straße teilnehmen.

100 Polizeibeamte und Freiwillige des Zivilschutzes wurden in dieser Woche nach Khao San entsandt, um die Sicherheit und den Schutz der Bevölkerung zu gewährleisten.

Sieben Kontrollpunkte, drei Erste-Hilfe-Stationen, vier Krankenwagen und drei Notausgänge wurden in dem Gebiet eingerichtet.

Beamte der örtlichen Polizeistation Chana Songkhram erklärten, sie würden nach Waffen und geschmuggeltem Alkohol suchen. Hochdruckwasserpistolen, Farbpulver und Nacktheit sind auf den diesjährigen Songkran-Partys ebenfalls verboten.