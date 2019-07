Von: Redaktion DER FARANG | 01.07.19

BANGKOK: Aktivisten haben der Polizei eine Woche Zeit gegeben, den brutalen Angriff auf den politischen Aktivisten Sirawith „Ja New“ Seritiwat aufzuklären.

„Wenn innerhalb von sieben Tagen keine Fortschritte erzielt werden, kann alles, was danach passiert, außer Kontrolle geraten", sagte Adul Khiewboriboon, Vorsitzender der Unterstützungsgruppe für Angehörige der Opfer der Unruhen im Black May von 1992. „Ich drohe nicht, aber es ist unmöglich, dass die Sicherheitsbehörden über den Anschlag nichts wissen“, fügte Adul hinzu.

„Ja New" wurde am Freitag in der Nähe seines Hauses im Bezirk Klong Sam Wa von vier Männern brutal geschlagen. Er liegt im ernsten Zustand im Krankenhaus Ramathibodi. „Ich fühle mich ein bisschen erleichtert, weil er in den kompetenten Händen von Ärzten ist. Er hat seit dem Angriff das Bewusstsein wiedererlangt", sagte die Mutter, Pattanaree Charnkit. „Ja New“ hat sein Augenlicht nicht verloren, aber er sieht nicht klar." Der Angriff auf Sirawith war der zweite in einem Monat, und bisher hat die Polizei für beide Straftaten keine Verdächtigen gefunden. Der nationale Polizeichef Chakthip Chaijinda teilte am Sonntag mit, dass Fortschritte bei der Untersuchung erzielt wurden, er weigerte sich jedoch, auf Einzelheiten einzugehen. Sirawith ist ein Kritiker des Militärputsches und des Militärregimes.